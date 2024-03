Imbrattato il murale dedicato a Ciro Immobile: il motivo non è calcistico

Nel 2019 la Lega Serie A commissionò un'opera da dedicare a Ciro Immobile allo street artist Jorit. La gigantografia venne realizzata a Ponte di Nona per celebrare la Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, poi vinta dalla Lazio. L'opera, però, è stata recentemente imbrattata e il motivo non ha nulla a che vedere con il calcio: sul murale è infatti apparsa la scritta “Putin non è umano”. Come riporta RomaToday, il gesto è da collegare ai contestatori dell’artista Jorit che ha manifestato le sue simpatie proprio per Putin. l murale di Immobile, comunque, non è l’unico di quelli realizzati da Jorit ad essere stato imbrattato. La scorsa settimana, infatti, al Prenestino è stata violata l’opera dell’astista napoletano dedicata a Luana D’Orazio, l’operaia 22enne morta sul lavoro in provincia di Pisa, nel 2021.