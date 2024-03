Igor Tudor è stato ufficializzato nella giornata di ieri e ora è tempo di mettersi a lavoro. Il tecnico croato avrà l'arduo compito di risollevare l'umore e le sorti della squadra, ferma a metà classifica ormai da troppo tempo. La Lazio infatti si trova al nono posto con 43 punti e il calendario non è per nulla semplice: subito dopo la sosta, sabato 30 marzo, si giocherà Lazio-Juventus, qualche giorno dopo (il 2 aprile) Juventus-Lazio di Coppa Italia e nella stessa settimana anche Roma-Lazio. Non un esordio semplice per Tudor, per questo la sosta arriva nel momento giusto. Come annunciato anche dalla società, oggi inizierà ufficialmente l'era Tudor con un doppio allenamento: la prima seduta sarà alle 11.00, mentre nel pomeriggio la squadra si ritroverà alle 17.00. Sarà possibile seguire la seduta in diretta solo sulla piattaforma www.sslazio.it, Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, e Lazio Style Radio, 89.3 FM.