Caro Francesco, sarai sempre nei nostri cuori

In questa triste giornata è arrivata una notizia bruttissima per tutti i tifosi laziali. Quest'oggi è venuto a mancare a soli 25 anni Francesco Rosci, giovane simbolo della tifoseria laziale: raggiunge in cielo il fratello gemello Flavio, scomparso anche lui il 31 ottobre scorso.

I due gemelli simbolo di tutti i tifosi

La storia di Flavio e Francesco è tanto tragica quanto commovente, i due gemelli affetti dal Morbo di Batten, una rarissima e gravissima malattia neurodegenerativa, erano tifosissimi della Lazio e non si perdevano una partita della loro squadra del cuore. Emozionante la loro presenza a Di Padre in Figlio, allo Stadio Olimpico o durante i vari ritiri della squadra dove hanno potuto conoscere i beniamini che sostenevano in campo. Purtroppo oggi è un giorno triste per tutti i laziali e per la Lazio che perde un grandissimo tifoso.

Foto Proietto

Il cordoglio della società

Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha espresso il proprio cordoglio e si è unita al dolore della famiglia per la perdita di Francesco.

Ciao Francesco! Claudio, Cristina, Enrico e tutti i tuoi amici della Società Sportiva Lazio alzando gli occhi vedono volare fiera un'altra aquila nel cielo.

Le parole di mamma Paola

Il nostro caro dolce amore Francesco ci ha lasciati per andarsi a riprendere con tutte le forze quella metà di cuore che aveva perso e che ora ha raggiunto e si è ripreso. Caro amore non possiamo che sperare ora con tutto il cuore, anche se devastati da un dolore lacerante, di saperti vicino al tuo Flavio, a ridere e a dirvi quelle cose incomprensibili per noi ma che solo voi due capivate. Solo questo ci può consolare. Ti abbiamo amato immensamente Franci…tantissimo. Corri da Flavio amore grande. Corri da lui.

Tutta la redazione di LazioPress.it si stringe al dolore di papà Marco e di mamma Paola per la scomparsa dell'amatissimo Francesco 🩵🤍

Una famiglia di combattenti biancocelesti che per i loro figli hanno dato tutto 🦅