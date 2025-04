Lazio, verso il Parma con occhi puntati sugli infortunati: Lazzari e Tavares...

Obiettivo Parma: tre giorni per prepararsi

Archiviato il successo conquistato a Genova, la Lazio guarda avanti con determinazione. Lunedì sera è in programma il posticipo contro il Parma, una sfida cruciale per continuare a inseguire un posto in Champions League. Mister Baroni potrà contare nuovamente su Isaksen, che ha scontato la squalifica rimediata dopo il derby e tornerà regolarmente tra i titolari. Resta invece da valutare la situazione di Lazzari, uscito in anticipo dal campo durante la gara contro il Genoa. Come riporta Il Corriere dello Sport, il terzino si sottoporrà a esami strumentali domani per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Tavares sotto osservazione: apprensione per l’adduttore

Nel frattempo, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, ieri è stato il turno di Tavares a recarsi a Villa Mafalda per accertamenti medici. Il giocatore portoghese ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro durante la partita di Europa League contro il Bodo/Glimt. Anche in questo caso, si attendono aggiornamenti ufficiali dal club per comprendere meglio la situazione. La speranza è che non si tratti dell’ennesima ricaduta in una stagione già segnata da diversi stop per infortunio. Le dita restano incrociate: con la stagione che volge al termine, ogni giocatore recuperato può fare la differenza.