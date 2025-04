Lazio-Parma, Baroni punta la sfida: la preparazione del tecnico

Stop forzato e calendario stravolto

La scomparsa di Papa Francesco ha avuto ripercussioni anche sul mondo del calcio, fermando la Serie A e costringendo la Lazio a un imprevisto cambio di programma. Il rinvio del match contro il Genoa ha generato un effetto domino che ha complicato ulteriormente la gestione delle energie per i biancocelesti. In un periodo già denso di impegni, la squadra di Baroni si è trovata immersa in un tour de force tra spostamenti e poco tempo per recuperare. Come se non bastasse, anche la sfida contro il Parma è stata posticipata: da sabato a lunedì sera, mantenendo il fischio d'inizio alle 20:45, sempre per via dei funerali del Santo Padre.

Baroni - IPA

Allenamenti ridotti e ripresa graduale

Il cambio di programma ha avuto un impatto diretto anche sulla preparazione atletica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al rientro dalla Liguria la squadra ha svolto una seduta leggera, riservata ai soli calciatori scesi in campo contro il Genoa. Una gestione delle forze che si ripeterà anche oggi, con i giocatori più affaticati esentati dall’allenamento. A Formello si lavora a ranghi ridotti, ma con l’obiettivo ben chiaro: farsi trovare pronti per il Parma. Le prove tattiche vere e proprie prenderanno il via domani, quando l’intero gruppo si ritroverà compatto per rifinire gli ultimi dettagli.