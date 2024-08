Di Canio: “È evidente che c’è stato un ridimensionamento. Se la Lazio arriva tra le prime sei…”

In questi mesi la Lazio ha cambiato l’intera ossatura che l’ha portata ad alzare 3 trofei e a raggiungere 2 volte la Champions League negli ultimi anni. C’è tanta curiosità nel vedere la mano di Baroni in questa squadra: con le partenze di Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson la Lazio ha perso molta qualità, dai nuovi acquisti però sembra aver guadagnato tanta corsa e fisicità, caratteristiche che sono sempre mancate negli ultimi anni. L’ex biancoceleste Paolo Di Canio, ai microfoni di Panorama ha espresso il suo pensiero a riguardo. Queste le sue parole

È evidente che c’è stato un ridimensionamento. Magari saranno tutti acquisti fenomenali, però per ora ha preso giocatori che hanno lottato per non retrocedere o sono retrocessi e un allenatore come Baroni per il quale la Lazio rappresenta il Barcellona. Ragazzo serio e bravo ma vincendo la B al massimo salvandosi in A. È partito Immobile e in due anni sono andati via Milinkovic Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson ed è passata da Sarri a Baroni: segnali di un ridimensionamento.