Sinner squalificato: quanti punti perde e quali tornei salta prima di Roma

Jannik Sinner aveva pianificato un inizio di stagione ambizioso, con l’obiettivo di competere a Doha, Indian Wells, Miami e in uno tra Monaco di Baviera e Montecarlo prima degli Internazionali d'Italia. Tuttavia, con la sua squalifica, il numero uno italiano vedrà sfumare una parte importante della stagione e perderà circa 1.600 punti dei 3.195 che aveva di margine su Zverev nel ranking ATP.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha già fissato il ritorno in campo del campione azzurro: "Tutta l’Italia lo accoglierà come merita". Sinner riprenderà la sua corsa a maggio, al Foro Italico, dove l’anno scorso si era presentato solo per una conferenza stampa e impegni con gli sponsor, senza poter competere a causa del problema all’anca.

Quanti punti perde Sinner e come cambia il ranking ATP

Attualmente, Sinner ha 11.330 punti in classifica, mentre Alexander Zverev, secondo nel ranking, ne ha 8.135. Senza la possibilità di migliorarsi nel breve periodo, il tedesco rimane a distanza, ma il margine di punti persi da Sinner potrebbe ridurre il vantaggio.

Ecco il dettaglio dei punti che il tennista altoatesino non potrà difendere:

Indian Wells (400 punti) : già scalati con la prima sentenza;

: già scalati con la prima sentenza; Miami (1.000 punti) : qui Sinner ha trionfato nel 2023;

: qui Sinner ha trionfato nel 2023; Montecarlo (400 punti) : semifinali perse contro Tsitsipas dopo un errore arbitrale;

: semifinali perse contro Tsitsipas dopo un errore arbitrale; Madrid (200 punti): quarti di finale non giocati per il problema all’anca che lo aveva poi costretto a saltare anche gli Internazionali d’Italia.

In questi tre mesi, solo un exploit di Zverev (2.545 punti necessari) o di Alcaraz (3.720 punti da recuperare) potrebbe insidiare il primato di Sinner nel ranking ATP.

Il calendario di Sinner dopo la squalifica: quando tornerà in campo

Con la squalifica, Jannik non parteciperà neanche all’esibizione di Las Vegas e al Sunshine Double americano. Il suo ritorno avverrà quindi sulla terra battuta, con un nuovo calendario che inizia direttamente a Roma.

Dopo gli Internazionali d’Italia, il focus di Sinner sarà sugli Slam:

Roland Garros (25 maggio - 8 giugno) ;

; Wimbledon (30 giugno - 13 luglio) ;

; US Open (24 agosto - 7 settembre), dove difenderà il titolo vinto nel 2024.

Ora la sfida sarà mantenere la vetta del ranking senza competere per tre mesi, in attesa di rivedere Jannik Sinner in azione nella stagione sulla terra rossa.