Guendouzi esulta davanti a Di Lorenzo: i tifosi del Napoli esplodono sui social

Sta generando molte polemiche il comportamento di Guendouzi che esulta dopo il gol del pareggio nella sfida tra Lazio e Napoli. L’episodio è avvenuto all’86° minuto, quando Boulaye Dia ha segnato, e il centrocampista francese ha celebrato con grande enfasi proprio davanti a Giovanni Di Lorenzo. Un’esultanza che non è passata inosservata e che ha fatto infuriare i tifosi Napoli.

Il gesto di Guendouzi: esultanza polemica o semplice entusiasmo?

Sui social, i commenti di protesta si moltiplicano: “Vergognoso!”, “Come può esultare così tanto per un semplice pareggio?”, “Ci vuole rispetto in campo!”, “Lo conosciamo bene, non è una sorpresa!”. Il dibattito è acceso, e in molti considerano il gesto una provocazione evitabile.

L'ira dei tifosi del Napoli: reazioni e commenti sui social

La partita si è conclusa tra tensioni, lasciando strascichi soprattutto tra i sostenitori partenopei, che ora chiedono un atteggiamento più corretto in campo.