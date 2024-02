Seria A: quote da impresa per la Lazio contro un Torino imbattibile in casa, Sarri si affida a Immobile per tornare a vincere

Il Torino in casa, in stagione, ha perso solo con l’Inter. Per questo domani la Lazio di Sarri è chiamata all’impresa in una sfida che, secondo i bookmaker, ha un esito più che incerto: la vittoria dei biancocelesti su Better e 888sport si gioca tra 3,20 e 3,25 contro il segno «1» che oscilla tra 2,48 e 2,50. Nel mezzo il pareggio, con cui il Toro ha chiuso cinque delle ultime dieci sfide di campionato, è visto a 2,85. L’ultima vittoria della Lazio in casa granata, nel 2020, fu decisa da due gol oltre il 90º di Immobile e Caicedo.

Per questa sfida un altro ribaltone ospite è proposto a 19. Solo due volte negli ultimi dieci turni il tabellino di una partita del Torino ha visto più di due gol segnati, mentre per la Lazio sono stati cinque gli Over 2.5: gli esperti, infatti, puntano sull’Under 2.5 a 1,45 mentre la quota contraria è proposta a 2,55. Protagonista dello scontro sarà Ciro Immobile, grande ex che in carriera ha già realizzato dodici reti contro i granata e vuole continuare a fare bene e trascinare la squadra dopo la sconfitta col Bologna: un gol del capitano laziale si gioca a 3, seguito da Gustav Isaksen, che vede un secondo centro consecutivo in campionato a 4,05. Sarà sfida a distanza con Duvan Zapata, che viene da tre gol nelle ultime quattro giornate ed è proposto marcatore a 3,