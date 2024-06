Il Messaggero | Faccia a faccia tra Tudor e società: bicchiere mezzo pieno

Finalmente un faccia a faccia vero fra Tudor, l'agente Seric, Fabiani e Lotito per provare a far tacere i rumors e a pianificare il futuro, serenamente, davanti a un calice di vino. Alla fine il bicchiere è solo mezzo pieno perché restano le distanze sul mercato.

Tudor

L'incontro tra le parti

Come riporta il Messaggero, l'incontro si è consumato ieri sera al ristorante L'Invito, a pochi metri dal centro sportivo di Formello, dove otto giorni fa c'era stato l'ultimo vertice, quello di domenica pomeriggio prima della sfida al Sassuolo. Tudor è stato richiamato ieri da Spalato sia per fare il punto sia per capire se le strade ancora convergono verso un'unica direzione e lo stesso progetto. Si è scatenato il caos nell'ultima settimana, è stato alimentato dai presunti flirt del tecnico con Bologna e soprattutto Fiorentina, arrivati all'orecchio della Lazio.

Smentiti contatti tra Tudor e altre squadre

Igor e il suo manager avevano già smentito tutto al telefono e, dal canto loro, hanno voluto capire quanto le voci di divorzio fossero solo esasperate dal chiacchiericcio oppure se ci fosse dietro l'intenzione biancoceleste di accompagnarlo alla porta, nell'impossibilità di un esonero da 5 milioni lordi al bilancio. Al primo round nessuno è finito al tappeto, ma oggi le parti si riaggiorneranno (Tudor e Seric han dormito a Formello) e non è escluso nessun colpo.