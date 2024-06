Il Messaggero | Lotito vuole un tecnico convinto: "Stiamo costruendo un nuovo ciclo"

Come scrive il Messaggero, Lotito ribadisce, oltre la mezzanotte, dopo cinque ore d'incontro: «Tudor resta. Stiamo costruendo insieme un nuovo ciclo, sappiamo cosa fare e stiamo lavorando». Oggi scopriremo se ieri sera è stata tracciata davvero un'intesa o se resteranno le nuvole dietro l'angolo. Il patron vuole un tecnico convinto, non può rischiare di ritrovarsi troppo tardi con il cerino in mano.

Le alternative a Tudor

Italiano sta tergiversando col Bologna, la Fiorentina oggi farà firmare Palladino, resta un sogno convincere Allegri (nonostante i 3,5 milioni di buonuscita della Juventus) a trasferirsi per "amicizia" a Formello. Baroni è l'outsider con merito. Sarri oggi deve dire sì o no al Panathinaikos, tornerebbe togliendo qualche spina dai rovi dello spogliatoio, ma Lotito dovrebbe convincersi a richiamarlo. Tudor lo ha succeduto, ha riconquistato l'Europa League con 18 punti in 9 gare e il settimo posto. E al presidente non importa quanto lo spogliatoio e i tifosi adesso spingano per le dimissioni dell'"antipatico" croato.

Fraioli

Le richieste di Lotito

Certo, il presidente ha chiesto più flessibilità verso la squadra per evitare un'altra crisi di rigetto e anche maggior pazienza sul mercato, condizionato pesantemente dal passaggio al 4-3-3 al 3-4-2-1. Tudor deve fidarsi o fare subito un passo indietro. Al tecnico sono stati promessi i sostituti di Kamada (per cui è ancora amareggiato) e Luis Alberto.