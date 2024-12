La Lazio è pronta a ripartire da Lecce: la situazione infortuni e recuperi

Dopo la brutta sconfitta contro l’Inter, servita comunque come insegnamento per la squadra, baroni e Lotito, il bianco celeste sono pronti a ripartire dalla difficile trasferta di Lecce che verrà affrontata, per quanto ci si aspetta, con consapevolezza e determinazione per riprendere il cammino positivo in campionato, accompagnato da un ottimale e lodevole percorso anche in Europa League, competizione in cui la Lazio non si impegnava così tanto da diverso tempo.

La Lazio riparte da una sconfitta

Il gruppo ha già trovato una risposta alla brutta caduta di lunedì sera all’Olimpico: un calo fisico e nervoso, dovuto alle numerose partite giocate in questo periodo e quasi tutte vinte. Prima dell’Inter, infatti, la Lazio aveva affrontato due volte il Napoli (in casa e in trasferta) e l’Ajax ad Amsterdam, vincendo tutte e tre le partite con risultati di misura. La squadra ha già mostrato di voler ripartire alla cena di Natale (a cui mancavano, per imprevisto, solo Tavares, Guendouzi e Gigot), occasione per festeggiare le festività natalizie insieme a calciatori e famiglie, staff e dirigenza. La volontà è quella di riprendere a vincere e addirittura l’auspicio per il 2025, come si allude dalle parole dei calciatori intervistati a Palazzo della Civiltà, sarebbe quello di portare un trofeo alla Lazio e un risultato importante che i tifosi attendono.

