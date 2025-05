Caos Foro Italico-Olimpico: Roma pronta ad ospitare più di 100mila persone

Questo pomeriggio, Roma ospiterà due sfide molto importanti: all'Olimpico, infatti, andrà in scena Lazio-Juventus, valevole per la 37esima giornata di Serie A e per avvicinarsi al sogno Champions; al Foro Italico, invece, Sinner tornerà in campo dopo la squalifica che lo ha costretto a fermarsi dal 9 febbraio.

Insomma, la capitale oggi avrà a che fare con un'importante prova di gestione.

Depositphotos

I numeri record tra Olimpico e Foro Italico

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi Roma si troverà ad ospitare circa 100mila persone, dislocate tra il Foro Italico, dove, solo nel campo Centrale, Sinner tornerà a giocare davanti 10.500 persone e l'Olimpico, dove si affronteranno Lazio e Juventus, con circa 65mila spettatori.

Tutte queste persone si troveranno in un'area abbastanza piccola ed è per questo motivo che serve una precisa organizzazione, portata avanti dalle forze dell'ordine Questura, dagli addetti allo Sport e alla Salute. Insieme, infatti, hanno definito i flussi, in modo tale da non far emergere nessun tipo di problema.

Gli ingressi per sfida Champions

Per i tifosi della Lazio, continua La Gazzetta dello Sport, è riservata un'area esterna di piazza de Bosis, tutta la parte di Lungotevere lato Obelisco e il versante lato Farnesina per quanto riguarda gli ingressi alla Curva Nord. I tifosi della squadra bianconera, invece, avranno riservata l'area Via Morra di Lavriano e Via dei Gladiatori (la strada percorsa dal pullman di entrambe le squadre).