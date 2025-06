Inzaghi-Inter, è divorzio. Il tecnico lascia il club nerazzurro: le ultimissime

Una separazione preannunciata da diversi giorni quella tra Inter e Simone Inzaghi. Dopo l'ennesimo colpo stagionale nella finale di Champions League contro il PSG, il tecnico piacentino sembrerebbe pronto a dare l'addio definitivo alla società nerazzurra.

Quella dell'Inter si è rivelata una stagione sotto il punto di vista dei trofei decisamente fallimentare: in piena corsa Scudetto, all'ultima giornata ha perso il tricolore grazie alla vittoria del Napoli; a gennaio ha regalato Supercoppa Italiana all'avversaria storica, il Milan; ed infine la clamorosa debacle contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, terminata per 5-0. L'Inter termina la stagione con zero titoli. Il secondo posto e la qualificazione in Champions League non è bastato a rasserenare un ambiente disilluso.

Inzaghi-Inter ai titoli di coda

Nella giornata di oggi era in programma il definitivo vertice tra società e lo stesso Inzaghi, un'occasione per fare definitivamente il punto sul futuro. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la storia tra Inzaghi e Inter è “ai titolo di coda”, come ha riportato lo stesso giornalista sul suo profilo X.

Non solo Pedullà si è esposto sulla vicenda Inter-Inzaghi, anche Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha riportato che: “Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia all'Al-Hilal”.

Il futuro di Inzaghi: Al-Hilal in pole

Stando alle ultime voci di mercato, il "Demone" di Piacenza sembrerebbe aver già scelto la sua destinazione: l'Arabia Saudita. La proposta faraonica da parte dell'Al-Hilal, di 25 milioni l'anno per due stagione, ha fatto vacillare l'ex tecnico biancoceleste, che attualmente sembrerebbe vicino a firmare con lo stesso club saudita, secondo Pedullà.

