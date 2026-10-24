Lazio-Parma: le scelte ufficiali di Gattuso e Gilardino per l'8° turno di Serie A

Dopo lo spettacolare successo a Torino contro la Juventus, merito delle reti di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru, la rosa biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo per tentare di conquistare altri 3 punti e confermare la loro posizione in classifica. Per l'incontro con il Parma allo stadio Olimpico, il mister Gennaro Gattuso ha riflettuto attentamente sulle pedine da schierare in campo.

Lazio-Parma: gli undici di Gattuso

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Noslin, Zaccagni; All.:Gattuso

Lazio-Parma: gli undici di Gilardino

PARMA (3-5-2): Corvi; Diego Carlos, Troilo, Drobnic; Delprato, Ordonez, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Touré. All.: Gilardino.