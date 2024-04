SOCIAL | Rifinitura a Formello pre-derby e la società carica l’ambiente: “Grande sfida all’orizzonte”

Il derby capitolino, carico di tutte le sue inconfondibili tensioni ed emozioni, rappresenta un vero e proprio spartiacque per entrambe le compagini: i giallorossi voglio provare a sganciarsi dal treno composto da Atalanta, Lazio e Napoli e accorciare sul Bologna 4° in classifica; per i biancocelesti invece questa sfida rappresenta, forse, l’ultima chiamata per provare a rientrare nella corsa al 5° posto che potrebbe voler dire Champions. Insomma, sfida ad alto rischio, ma per entrambe. Ecco perchè è necessario arrivarci con la massima concentrazione e mettere in campo quanto più furore agonistico.

Intanto, oggi pomeriggio i ragazzi sono scesi in campo a Formello sotto l’occhio vigile di Igor Tudor per le ultime prove in vista della stracittadina fissata per domani alle ore 18. La società, attraverso un post pubblicato sui propri canali social, ha voluto caricare l’ambiente postando delle foto ritraenti i ragazzi allenarsi, accompagnata da un didascalia che recita “Big challenge on the horizon”, che tradotto sarebbe “Grande sfida all’orizzonte”.

Il post della società