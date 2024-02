Serie A | Sassuolo, scelto il nuovo allenatore: domani la firma

Davide Ballardini è il prescelto per sedersi sulla panchina del Sassuolo. L'ex allenatore della Lazio in queste ore sta risolvendo il contratto con la Cremonese e domani dovrebbe firmare per gli emiliani. Come riporta tuttomercatoweb, Ballardini firmerà per i prossimi 18 mesi e ciò significa che, a prescindere dal piazzamento finale in questa stagione, rimarrà comunque sulla panchina neroverde. Con quella del Sassuolo, Ballardini arriva a quota 16 stagioni in Serie A, anche se non ne ha mai fatta una per intero.