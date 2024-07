PRIMAVERA | Sanderra: "La Lazio ha giocato in condizioni estreme, i ragazzi hanno fatto bene"

La Lazio ha iniziato la sua avventura nella Supercopa di Monterrey con il piede giusto, ottenendo una vittoria per 3 a 1 contro l'Inter Miami. Alla fine della partita, il tecnico Sanderra ha parlato ai microfoni ufficiali del club, analizzando la performance della squadra biancoceleste e evidenziando le difficoltà affrontate a causa delle condizioni climatiche e del viaggio.

“Un match fatto in condizioni estreme, dopo un viaggio molto difficoltoso. Per i ragazzi dopo essere arrivati con nessuno che si è fatto male è già un grosso risultato, hanno fatto poi del loro meglio e si è ribadito che la squadra ha bisogno di riequilibrare e rafforzarsi perché ci sono tante lacune. Nelle condizioni estreme in cui abbiamo giocato, è una buona partita”.

“Abbiamo giocato contro una squadra che non ci ha impensierito più di tanto quindi il test non ha grande validità, ma solo per capacità di sofferenza in un clima estremo e molto difficile anche da respirare. I ragazzi sono stati molto bravi, la tattica oggi viene poco”.