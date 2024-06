Euro 2024 | Croazia-Italia, le formazioni ufficiali: Spalletti spiazza tutti

Manca ormai pochissimo per Croazia-Italia, una sfida decisiva per gli azzurri che dovranno quantomeno pareggiare il match per assicurarsi il pass per gli ottavi di finale. I croati, invece, scenderanno in campo con l'obiettivo di vincere, l'unico risultato a loro disposizione per agguantare il secondo posto. In contemporanea, Spagna-Albania decreterà le sorti del Gruppo B, con gli iberici già sicuri del primo posto.

Fraioli

Le formazioni ufficiali di Croazia-Italia

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Mario Pasalic, Kramaric, Sucic. Allenatore: Dalic.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Raspadori, Retegui. Allenatore: Spalletti.