Approvata la proroga del vincolo sportivo: i complimenti di Gravina e Casini

Il Consiglio dei Ministri tenutosi oggi su proposta del Ministro Abodi ha approvato un provvedimento che proroga al 30 giugno 2025 il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della riforma, ovvero del 1° luglio 2023.

Per Vincolo Sportivo si intende un “istituto in forza al quale un atleta dilettante, tramite la sottoscrizione del tesseramento, si lega per un periodo determinato ad una società od associazione sportiva.”

Secondo quanto riportato da LaPresse il dipartimento dello Sport avrebbe fatto sapere quanto segue:

La dichiarazione del Dipartimento dello Sport riportata da LaPresse:

Preso atto dell’impatto di prima applicazione della norma, si è resa necessaria la proroga per garantire una graduale, ma definitiva, entrata in vigore della nuova disciplina, tesa a bilanciare gli interessi degli atleti con quelli delle associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche. A partire dalla prossima settimana, il Ministro inviterà le parti interessate a una serie di audizioni con il gruppo di lavoro tecnico presso i propri uffici, per affrontare e risolvere strutturalmente le problematiche relative al tema riscontrate in questi mesi, nell’ambito di un quadro complessivo che comprende anche l’apprendistato sportivo e i premi di formazione“.

Le parole del Presidente Gravina:

“La tutela dei vivai è una delle priorità della FIGC perché rappresentano un asset fondamentale per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico italiano. Per questo ringrazio l’intero Governo e il Ministro Abodi, nonché tutte le forze politiche che si sono dimostrate sensibili all’argomento, per aver accolto l’appello che ho lanciato non più tardi di una settimana fa in Commissione alla Camera dei Deputati in merito alla richiesta di proroga di un anno sull’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo, un provvedimento fondamentale che consente alle società che credono nei settori giovanili di avere il tempo necessario per riorganizzare il proprio lavoro in ottica di valorizzazione dei giovani”.

Le parole del Presidente della Lega Serie A , Lorenzo Casini: