Lazio, Tchaouna si racconta: "Ecco la mia storia. Razzismo? Vi parlo dell'episodio con il Twente"

Loum Tchaouna sta vivendo un momento speciale grazie alla convocazione nella Nazionale francese Under 21, un riconoscimento per le sue prestazioni con la maglia della Lazio. In una lunga intervista a SooFoot, ha condiviso le emozioni del momento, ripercorrendo anche i momenti salienti della sua giovane carriera e il suo percorso nella squadra biancoceleste.

Era da tempo che non venivo chiamato in Nazionale. Questo è un premio per quello che sto facendo alla Lazio: gioco in Europa League e con continuità. Ho fatto un passo avanti

Tra i suoi obiettivi ci sono disputare un buon campionato, raggiungere traguardi importanti e, magari, un giorno approdare nella Nazionale maggiore.