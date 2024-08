Mercato 2020-2021: l'arrivo di Muriqi e la Champions League

In attesa di conoscere gli ultimi sviluppi del calciomercato biancoceleste, per capire come verrà completato l'organico a disposizione di Marco Baroni, ripercorriamo le mosse in entrata e in uscita attuate dalla società nell'ultimo anno di Simone Inzaghi a Roma, quello del ritorno in Champions League.

Le mosse in entrata

La finestra estiva del calciomercato 2020-2021 vede arrivare a Roma a titolo gratuito Pepe Reina, portiere spagnolo classe 82’ oggi in forza al Como di Cesc Fabregas. Da svincolato arriva dalla Liga anche il centrocampista argentino classe 93’ Gonzalo Escalante, dopo diverse stagioni in Liga passate tra le fila dell’Eibar, per un centrocampo che vede arrivare dalla Salernitana Jean-Daniel Akpa-Akpro, e il brasiliano di proprietà del Manchester United Andreas Pereira, con la formula del prestito. La fase difensiva viene invece integrata da Mohamed Fares, esterno algerino di proprietà della Spal, arrivato per una cifra di poco superiore ai dieci milioni di euro, mentre negli ultimi giorni di mercato è Wesley Hoedt a fare ritorno a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto, dopo le esperienze al Southampton, al Celta Vigo e all’Anversa. In avanti è Vedat Muriqi il profilo scelto per rinforzare la fase offensivo, con l’attaccante proveniente dal Fenerbache che si rivelerà nei successivi due anni la grande delusione del mercato biancoceleste.

In uscita sono poche le operazioni da segnalare: vanno a Salerno sia Guido Guerrieri che Andrè Anderson; Jony torna in Spagna, trasferendosi all’Osasuna con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre Jordan Lukaku torna in Belgio tra le fila dell’Anversa, sempre con un’opzione di riscatto. Lascia Roma anche Bobby Adekanye, passato al Cadice in prestito.

I risultati

Sotto il profilo dei risultati, la stagione della Lazio mostra una flessione per ciò che riguarda la lotta per una qualificazione in Champions League: fatta eccezione per alcuni acuti, tra cui il successo nel derby d'andata per 3-0, o le vittorie casalinghe contro Napoli e Milan, i biancocelesti chiudono il loro campionato al sesto posto in classifica. Piuttosto incolore il percorso offerto in Coppa Italia, dove dopo il successo con il Parma, gli uomini di Inzaghi vengono eliminati ai quarti di finale dall'Atalanta di Gasperini. Degno di nota invece il cammino mostrato in Champions League, dove la Lazio chiude al secondo posto un girone composto da Borussia Dortmund, Club Brugge e Zenit: da ricordare il successo dell’Olimpico contro il Borussia Dortmund di Haaland, in apertura di girone. Inevitabile al turno successivo l’eliminazione contro il Bayern Monaco, che si impone già all’andata dell’Olimpico per 1-4, per voi vincere anche al ritorno con il punteggio di 2-1.