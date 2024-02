Il Messaggero| Mau, 100 panchine e 5 big assenti: “Restiamo Uniti”

Le 100 panchine biancocelesti di Sarri nell'emergenza assoluta in vista dello scontro diretto col Bologna. Non solo Zaccagni in infermeria: Romagnoli fuori per squalifica, Hysaj quasi out (oggi provino) per una distorsione alla caviglia destra. Il flessore di Pellegrini fa meno male, ma ieri è stato gestito un affaticato Marusic, pronto a passare a sinistra con Lazzari a destra. La coppia centrale sarà formata da Patric e Gila. Mediana obbligata con Vecino squalificato e Rovella alle prese con la solita pubalgia: straordinari per Guendouzi e Luis Alberto con Cataldi, ultimo reduce in regia. Tornerà persino André Anderson con Kamada perché, anche chi è disponibile, contro il Bayern ha disperso una quantità importante d'energia

mentale e fisica. Ieri Sarri ha gestito tutto il gruppo con una seduta di scarico e un misero accenno di prova tattica. Quindi il discorso alla squadra:

«Siamo stanchi, lo capisco, quindi a maggior ragione dobbiamo provare a vincere con l'intel-ligenza, sapendo capire con lucidità i momenti della partita, con calma e la massima compat-tezza». Le 100 panchine di Mau meritano un'altra festa: il riscatto della sconfitta dell'andata.





