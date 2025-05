Empoli-Lazio: arriva la nota ufficiale del club biancoceleste

Grande vittoria per la squadra di Baroni che, grazie al pallone mandato in rete da Boulaye Dia durante il primo minuto di gioco, è riuscita a sconfiggere l'Empoli e a portarsi a casa 3 punti, i quali hanno permesso al club di riscalare la classifica e andare ad occupare il 4° posto. Al termine dell'incontro la società Lazio ha diffuso una nota sul sito ufficiale.

La nota ufficiale della Lazio

La compattezza, il cuore e la determinazione che avete mostrato, restando concentrati nonostante le pressioni esterne, sono motivo di orgoglio assoluto per la Società e per tutti coloro che amano i nostri colori. Siete l’esempio migliore di cosa significhi essere la Lazio: resilienza, unità e passione senza limiti. La Lazio non è semplicemente una squadra, ma una grande famiglia, un patrimonio comune che ci unisce tutti in un’unica grande emozione. Ora, davanti a noi c’è una sfida fondamentale contro la Juventus, un appuntamento cruciale per il nostro cammino stagionale. In campo porteremo tutta la nostra grinta, la nostra determinazione e quel senso profondo di appartenenza che ci ha reso unici fin qui. Avanti Lazio, avanti insieme verso il futuro che meritiamo!

I prossimi impegni della Lazio

Mancano soltanto 3 partite per concludere la stagione 24/25 e per scoprire quali squadre potranno accedere in Europa e quali invece dovranno retrocedere in Serie B. Il 10 maggio sarà in programma Lazio-Juventus, partita nella quale sarà indisponibile Elseid Hisaj, infatti, il terzino ha ricevuto un doppio cartellino giallo, con conseguente espulsione, durante il match contro l'Empoli. Il 18 maggio, invece, si disputerà Inter-Lazio allo stadio di San Siro mentre il 25 maggio le aquile dovranno affrontare il Lecce, ultimo incontro di Campionato. La squadra di Baroni dovrà lottare duramente per tentare di portarsi a casa i 3 punti nelle prossime giornate, infatti, i due scontri diretti non saranno affatto facili.