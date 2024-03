CdS | Lazio, Sarri si lancia nel futuro

Negli ultimi dieci giorni abbiamo assistito a di tutto, ma finalmente si è arrivati al giorno di Lazio-Udinese. La squadra di Sarri stasera deve vincere e ne deve vincere il più possibile fino a maggio. Il tecnico deve riassestare una Lazio che ha vinto solo due volte nelle ultime sei partite, ma vista la squalifica sarà Martusciello a sedere in panchina.

Nella conferenza post Monaco, Sarri aveva fatto intendere che forse il ciclo poteva essere finito, ma da lì a poco la società attraverso un comunicato gli ha ribadito totale fiducia, sottolineando che ha un contratto fino al 2025. Il tecnico ha sempre detto di voler rispettare la scadenza e ciò complica eventuali tentativi di separazione consensuale. Anche perché Lotito è ostaggio dell'ingaggio del mister, 10 milioni lordi (fino a giugno 2025): se dovesse esonerarlo, dovrà comunque riconoscergli tale cifra e in più pagare un nuovo allenatore. Restano undici partite e solo un precipitamento potrebbe spingere la società a cambiare. Tenere un allenatore in scadenza non è mai opportuno, ma anche il rinnovo potrebbe essere un rischio.

Tornando al campionato, la Lazio è reduce dai ko contro Fiorentina e Milan e non si registrano tre sconfitte consecutive da luglio 2020, meglio non aggiornare la statistica. Nelle ultime tre partite contro l'Udinese in casa, però, la Lazio non ha mai vinto. Sarri è imbattuto contro Cioffi (2 vittorie e 1 pareggio) e nelle 15 sfide contro l'Udinese ha contato otto successi, tre pareggi e quattro sconfitte.

Corriere dello Sport