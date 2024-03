Il Messaggero | Lulic e Radu, porte aperte a giugno per il ritorno degli ex a Formello

Secondo quanto riportato da il Messaggero, nel futuro della Lazio potrebbe esserci spazio per Lulic e Radu. Fabiani non ha mai offerto la Primavera al bosniaco, ma quando si sono incontrati a Monaco gli ha chiesto cosa gli piacerebbe fare nella Lazio, perché vorrebbe che un campione come lui tornasse a Formello. Senad ha risposto che gli piacerebbe occuparsi del campo e a quel punto Fabiani ha replicato: “Allora ti vedrei bene ad allenare una delle giovanili della Lazio.” Lulic però appare reticente forse per come si è lasciato con la società, infatti ha ribattuto: “Chiamate Radu e Klose, verrebbero subito." E non ha tutti i torti: per ciò che riguarda Radu, è stato lui a chiedere un anno sabbatico, ma la società lo richiamerà a giugno.