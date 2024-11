Tegola per Baroni: Pedro non si allena - IL MOTIVO

La sosta per le Nazionali se da un lato poteva essere vista positivamente con la squadra di Baroni a corto di fiato dopo le sette partite in ventuno giorni dell'ultimo tour de force, non si può dire che si sia rivelata “amica” con più di qualche giocatore che nel corso di questa settimana ha riscontrato problemi fisici. Dia dopo la “sospetta” malaria che ha allarmato tutti quanti è tornato disponibile e sarà arruolabile per la sfida a Vincenzo Italiano e al suo Bologna; Nuno Tavares, invece, dovrebbe saltare la partita con il Bologna per un lieve problema muscolare che però non lo dovrebbe tenere lontano dai campi tanto a lungo, questione di una decina di giorni. Da capire anche le condizioni di Dele-Bashiru che ha accusato qualche problema fisico con la Nigeria e rientrerà domani a Roma. Da Formello arriva però un'altra brutta notizia che riguarda un giocatore fondamentale della rosa di Baroni.

