Lazio, Petrucci (Sky): “Questa la situazione su Folorunsho. Il calciomercato può piacere o no, ma sui tempi…”

Il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci, intervistato da Radio Laziale, ha fatto il punto del mercato biancoceleste e ha parlato delle scelte tattiche che dovrà fare Baroni in vista della sfida di sabato con l’Udinese. Queste le sue parole

Le tempistiche del mercato della Lazio

Il mercato della Lazio può piacere o no, ma sui i tempi onestamente devo dire che l'80%, forse anche il 90%, è stato fatto al contrario di quanto fatto in passato. Baroni ha potuto lavorare con quasi tutto il ritiro con la rosa completa. Se andiamo a vedere le altre realtà, ci sono squadre che devono fare due o tre colpi. Si poteva fare un mercato diverso? Forse sì, se sarà vincente lo dirà il tempo. Ma a livello di tempistiche è stato superato quello che era un problema degli anni passati.

La situazione riguardo Folorunsho

Folorunsho sarà un'operazione da ultimi giorni di mercato, sia per far abbassare il prezzo, sia per la formula giusta. La Lazio proverà a prendere il giocatore in prestito senza obbligo di riscatto, se il Napoli non dovesse accettare la formula, allora si lavorerà sul prezzo, puntando anche sulla volontà del giocatore.

Le situazioni in uscita della Lazio

Altri acquisti, senza uscite, non ci saranno: bisognerà valutare le situazioni di Vecino e Cataldi. Su questi ultimi due ho sensazioni differenti. Cataldi non credo che vado via, la sua volontà conta ed è quella di rimanere a Roma. Per l'uruguaiano non credo che lui stia spingendo per andare via, ma è in scadenza il prossimo anno, quindi ha una situazione contrattuale diversa, è in scadenza il prossimo anno e di rinnovo per ora non se n'è parlato, quindi se dovesse arrivare un'offerta importante lui ci potrebbe pensare. Per Vecino, quindi, aspetterei.

La coppia Dia e Castellanos