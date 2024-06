Ufficiale, Valeri passa al Parma a titolo definitivo

Emanuele Valeri, romano di nascita e dichiaratamente tifoso biancoceleste, è passato ufficialmente al Parma. Nell'ultima finestra di calciomercato estivo, il laterale difensivo è stato fortemente accostato alla Lazio, con il suo approdo che era previsto per questo giugno. Tuttavia, la trattativa è saltata per motivi non del tutto chiari. Ora, Valeri è un nuovo giocatore del Parma ed è pronto ad affrontare la sua terza stagione nella massima categoria italiana con i ducali.

Il comunicato del Parma: Valeri è un nuovo giocatore gialloblù

Il Parma Calcio annuncia di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Emanuele Valeri. A partire dall’1 luglio 2024 sarà gialloblu con un contratto fino al 30.06.2027. Emanuele ha disputato due stagioni in Serie A: la prima con la Cremonese, la seconda con il Frosinone nel campionato appena concluso. Nella massima serie, in totale ha collezionato 53 presenze (37 con la Cremonese, 16 con il Frosinone), oltre a 2 gol e 4 assist. Nell’ultimo campionato, dal giorno del suo esordio (3 febbraio 2024), Emanuele si è distinto fra i difensori per aver tentato il maggior numero di conclusioni in porta (19), superato solamente da Théo Hernandez e Federico Dimarco nella speciale classifica di rendimento, evidenziando così le sue qualità offensive. Proprio per questo molti Club lo hanno seguito con attenzione e interesse, ma Emanuele ha deciso di scegliere Parma e il Parma Calcio come sua prossima squadra.

Le prime parole di Emanuele Valeri come nuovo giocatore del Parma