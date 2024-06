Gianluca Di Marzio: "Interesse della Lazio per un terzino dell'Albania. Per Stengs sono previsti..."

La Lazio dopo le partenze di Felipe Anderson, Luis Alberto e Kamada ha l'obbiettivo di ringiovanire la rosa, attualmente una delle più anziane di tutta Europa. Con Baroni in panchina si ripartirà da una linea difensiva a quattro, e un reparto da rinnovare è sicuramente quello dei terzini: oltre a Cabal, attualmente in forza al Verona, secondo Gianluca Di Marzio la Lazio è interessata a Mario Mitaj, terzino del Lokomotiv Mosca classe 2003 attualmente impegnato all'Europeo con la sua Albania. Un'altra situazione da risolvere è quella del vice Luis Alberto: Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti su Stengs, attualmente in forza al Feyenoord, e sul giovane attaccante del Partizan Belgrado Bazdar. Questa la situazione.

depositphotos

Interesse della Lazio per Mario Mitaj

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mario Mitaj è il profilo che interessa a Bologna e Lazio per la fascia sinistra. Il terzino albanese della Lokomotiv Mosca è un obiettivo per le due squadre in Serie A, entrambe alla ricerca di un giocatore in quel ruolo.

L'agente di Mario Mitaj sull'interesse di Lazio e Bologna

L'agente del giocatore, Silvio Pagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha risposto riguardo un possibile interesse di Lazio e Bologna sul giocatore. Queste le sue parole

Mitaj è un giocatore importante, un terzino sinistro classe 2003. C'è parecchio interesse su di lui, in Italia e non solo. Verrà in Serie A? Dico ni...

Interesse della Lazio per Stengs e Bazdar

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono previsti per la prossima settimana gli incontri per Samed Bazdar, attaccante classe 2004 del Partizan Belgrado e per Calvin Stengs del Feyenoord.