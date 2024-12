Lazio-Atalanta, Romagnoli: “Fatto un gran primo tempo. Il derby…”

C’è rammarico per non aver portato a casa la vittoria dopo la grande prestazione nel primo tempo, la Lazio però esce dal campo consapevole della propria forza e dell’identità data dal mister. Al termine del match, Romagnoli ha parlato ai microfoni di LSC.

Abbiamo fatto un gran primo tempo, poi siamo leggermente calati. Peccato perché potevamo chiuderla prima, quando non sfrutti alcune occasioni è normale pareggiarla. L'importante è che siamo stati bravi, abbiamo girato bene la palla e siamo stai anche concentrati dietro. Quell'episodio contro l'Inter è successo, l'importante era non disunirci. Dobbiamo avere la voglia di migliorare giorno per giorno per il nostro obiettivo che è quello dia arrivare in champions.