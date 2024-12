Nuno Tavares e il suo spirito dopo il match Lazio-Atalanta

Le luci dello Stadio Olimpico si stanno per spegnere dopo la gara Lazio-Atalanta, conclusa da pochi minuti, un bel match disputato dai biancocelesti che possono sicuramente uscire soddisfatti dalla prova in campo e amareggiati per il gol subito nel finale dall'Atalanta.

Un primo tempo di alto livello per gli uomini di Baroni che hanno dominato la Dea impedendo di esprimere quel gioco che è considerato uno dei migliori di Europa. Nel secondo tempo le cose si sono riequilibrate e l'Atalanta è uscita fuori sferrando manovre d'attacco pericolose che hanno portato i capitolini ad incassare un gol a soli 3 minuti dal 90simo. Da sottovalutare la reazione dei giocatori di Baroni dopo il match, su tutti Nuno Tavares.

Le parole social del terzino portoghese

In coro i calciatori della Lazio stanno incarnando uno spirito che qualsiasi tifoso vorrebbe vedere nei propri giocatori che scendono in campo. Determinazione, consapevolezza, grinta e voglia di migliorare, questi sicuramente i punti cardini che trapelano dai ragazzi che vestono l'aquila sul petto quest'anno. Anche Nuno Tavares ci ha tenuto a dire la sua, ad esternarla via social ai suoi tifosi. Le sue parole:

Risultato difficile da prendere stasera ma continuiamo a lavorare.

Il post social del giocatore

La prestazione di Nuno Tavares stasera

Il terzino portoghese mostra sempre più quanto sia tassello fondamentale di questa Lazio. Da qualche partita brilla sicuramente meno ma le qualità sono sempre le stesse e quando le mette in atto diventa inarrestabile su quella fascia. Oggi match da sufficienza piena contro la capolista del campionato di Serie A. Nel finale abbandona il campo per lasciare il posto a Luca Pellegrini, probabilmente per uno stato fisico in calare e una stanchezza che iniziava a farsi sentire contro la freschezza degli avversari nuovi entrati di Gasperini. Esce dal campo anche piuttosto nervoso, calciando una borraccia, sintomo di quanto ci tenga a restare in campo per lottare con la maglia laziale.