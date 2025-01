Calciomercato Lazio, arriva la proposta di Ngonge ma ad una sola condizione

Nel frattempo che la squadra di Baroni prepara la trasferta di Verona per rilanciarsi dopo gli ultimi tre risultati (due pareggi e una sconfitta), la società lavora al calciomercato per rinforzare l’organico. La Lazio, nei prossimi mesi, dovrà affrontare un calendario fitto di impegni e ci sarà bisogno di nuove forze ed elementi su cui contare per continuare a perseguire gli obiettivi stagionali. Lotito e Fabiani sono determinati nel portare a termine colpi funzionali e mirati, anche se il principale limite è costituito dall’indice di liquidità.

Lazio, spunta l’idea Ngonge

Uno dei reparti maggiormente in difficoltà è il centrocampo, dove si stanno cercando numerose soluzioni tra giovani talenti italiani e non, quali Fazzini, Casadei, Belahyane e tanti altri nomi. La società, però, guarda anche all’attacco dove, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, si potrebbe pensare a Ngonge del Napoli, alla sola condizione, però, che arrivino 15 milioni dalla cessione del danese Isaksen il quale potrebbe trovare nuovo spazio e opportunità al Bologna o al Celtic Glasgow. Infatti, la Lazio in attacco ha tutti i posti occupati e soltanto una cessione farebbe spazio all’ex Verona attualmente in forza nella formazione di Conte. Fabiani ha ricevuto dei sondaggi, ma il manager dell’attaccante esclude la partenza fino a giugno per cui un suo eventuale arrivo, in realtà, sembra essere vincolato.

Continua nella prossima pagina