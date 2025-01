Lazio, dalla Turchia arrivano conferme: pronta un’offerta per un attaccante del Galatasaray

La Lazio domenica affronterà il Verona per provare a ripartire dopo le tre battute d’arresto contro Atalanta, Roma e Como. Il calendario dei biancocelesti è fitto di impegni tra campionato, Europa League (competizione in cui la Lazio è ancora inbattuta e che riprenderà prossima settimana) e Coppa Italia (la Lazio si è qualificata ai quarti e incontrerà l’Inter in trasferta i primi di febbraio). La società sta lavorando al calciomercato per rinforzare l’organico, oltre al centrocampo, reparto su cui si è lavorato maggiormente in questo periodo, Lotito e Fabiani non si precludono opportunità neppure in attacco.

Lazio, arriva un’indiscrezione di mercato dalla Turchia

La Lazio lavora anche per rinforzare l’attacco e per ritoccare il reparto offensivo che, per adesso, vede come protagonisti il capitano Zaccagni, Pedro, Noslin, Castellanos, ma che attende ancora l’expoloit di altri elementi come Isaksen e Tchaouna. Nel frattempo, le mire del diesse Fabiani sembrerebbero essere arrivate fino alla Turchia da dove arriva una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante la Lazio. Secondo quanto riportato dal portale turco Hürriyet, la società capitolina sarebbe in procinto di preparare un’offerta per un attaccante del Galatasaray e della Nazionale turca classe 2000: Baris Alper Ylmaz. Le cifre dovrebbero aggirarsi intorno ai 20-30 milioni di euro, ma ancora si attendono conferme da Formello.

Il profilo di Ylmaz

Il calciatore turco di quasi 25 anni, è stato acquistato dal Galatasaray nel 2021 squadra con la qaule, fino ad adesso, il calciatore ha disputato 87 match e 14 goal. Ha debuttato nel campionato turco, la Süper Lig, nell’ottobre dello stesso anno e, dopo aver militato nella nazionale turca under 21, sempre nel 2021, ha ricevuto la prima convocazione con la maggiore per le qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2022. Tecnicamente, Ylmaz viene descritto come un attaccante di piede destro che può giocare sia da prima punta che da ala. Il giovane vanta già due campionati turchi e una Supercoppa sempre con il Galatasaray, ma una nuova esperienza all’estero potrebbe essere la giusta occasione per consacrarlo come uno dei top nel suo reparto.