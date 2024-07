Lazio, raggiunta quota 22mila abbonamenti: impennata con la vendita libera

La campagna abbonamenti, nonostante la partenza a rilento, sta andando a gonfie vele. Vedendo come era iniziata probabilmente non ci si sarebbe aspettato di veder toccare quasi quota 22mila il 26 luglio, con ancora 15 giorni di vendita libera. Come spiega il Corriere dello Sport, tifosi della Lazio non si stanno facendo influenzare dalle cessioni dei big e dai nomi, poco noti, dei loro sostituti e hanno risposto presente anche quest'anno.

I settori esauriti

Il primo settore andato esaurito è naturalmente la Curva Nord, che nonostante le proteste importanti che vanno avanti ininterrottamente da più di un mese, non ha la minima intenzione di privarsi dello stadio e della lazialità da tramandare di generazione in generazione. Da poco è andata sold-out anche la Tevere Parterre Laterale, mentre negli altri settori ci sono ancora diversi posti disponibili.

I numeri della campagna abbonamenti

Si sa, non sono le cifre della scorsa stagione, quando sulla scia del secondo posto in classifica si abbonarono in più di 30mila, ma è comunque un numero importante. Nella prima fase sono stati rinnovati 12000 abbonamenti, mentre in soli 4 giorni di vendita libera ne sono stati venduti circa 10000.