Sepe, il portiere biancoceleste cambia agente: futuro affidato a Lippi

Lo scorso febbraio, Luigi Sepe ha sorpreso tutti annunciando tramite Instagram la fine della sua collaborazione con la Marat Football di Mario Giuffredi, l'agente che gestiva la sua carriera. Questa mossa è arrivata in un momento particolarmente delicato per l'ex portiere della Salernitana. Trasferitosi in prestito alla Lazio come riserva di Provedel, Sepe ha visto diminuire il suo ruolo all'interno della squadra a causa di problemi fisici, finendo poi per essere superato prima da Sarri e successivamente da Tudor, con Christos Mandas che gli è passato avanti. In un anno in cui è rimasto più spettatore che protagonista, Sepe ha visto svanire le speranze di giocare, mentre il giovane portiere greco guadagnava spazio. Di conseguenza, come riporta Nicolò Schira, il nato nel 1991 ha scelto Davide Lippi come nuovo agente e gli ha chiesto di cercare immediatamente una nuova squadra che possa rilanciarlo dopo anni difficili.