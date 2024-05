Giuseppe De Mita: "Sono stato fortunato a lavorare con Eriksson. Insieme facemmo una scommessa..."

Durante la trasmissione "Quelli che..." trasmessa su Radiosei, Giuseppe De Mita, ex direttore generale della Lazio, è intervenuto per parlare del suo rapporto con Sven Goran Eriksson.

“Sono stato fortunato a lavorare alla Lazio in quegli anni lì. Insieme a Zoff è la persona a cui il mio ricordo va più spesso. Lui mi ha aiutato a smettere di fumare, un gesto che dovrebbero fare tutti, io facevo fatica a correre e lui capì qual era il problema. Gli chiesi una proroga per il derby del 6 gennaio ’98 e da quel giorno non ho più toccato una sigaretta.