Problema al polpaccio per Zaccagni: le sue condizioni in vista del Plzen

La Lazio questo giovedì sarà impegnata in Europa League, ad aspettarla ci sarà il Viktoria Plzen: Baroni dovrà essere bravo a saper gestire al meglio l’entusiasmo arrivato dopo la vittoria di domenica contro il Milan.



Milan-Lazio - IPA





Lazio, la situazione degli infortunati in vista del Viktoria Plzen

Non faranno parte della partita gli infortunati Castellanos e Hysaj; Dele-Bashiru, Romagnoli e Marusic invece andranno valutati con attenzione viste le condizioni non ottimali. Vecino e Patric dopo il ritorno in campionato saranno disponibili anche per l’Europa League. In questi minuti però, non arrivano buone notizie da Formello: il capitano Mattia Zaccagni è in dubbio per la sfida di giovedì, ecco le ultime sulle sue condizioni.

Le condizioni di Zaccagni

Il capitano e numero dieci della Lazio ha accusato un risentimento al polpaccio destro, la sua presenza per giovedì è in forte dubbio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di LazioPress, il calciatore, che ha già saltato allenamento di ieri e di oggi, ha effettuato i controlli nella clinica di riferimento: domani valutazione definitiva ma le sensazioni non sono positive.