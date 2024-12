Lazio-Atalanta, ecco quanti tifosi ci saranno allo stadio

Sfide cruciali per la Lazio: Atalanta e Roma



Domani sera, alle 20:45, la Lazio affronterà l’Atalanta, seguita il 5 gennaio, sempre alle 20:45, dal match contro la Roma. Due incontri ad alta tensione che vanno oltre i tre punti in palio. L’obiettivo dei biancocelesti è chiudere al meglio il 2024 e iniziare positivamente il 2025, mantenendo il ritmo competitivo mostrato finora. Per farlo, la squadra potrà contare sul sostegno del proprio pubblico, che rappresenta un elemento cruciale in queste sfide decisive.

Uno stadio da grande evento



Per il match contro l’Atalanta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a ieri risultavano venduti 14.000 biglietti, da sommare ai 29.036 abbonati, per un totale provvisorio di 43.000 spettatori. Non si esclude che il numero possa superare quota 45.000, rendendo questa partita il terzo miglior risultato stagionale del botteghino, dopo le sfide contro Milan e Inter. Per il derby con la Roma, invece, sono stati messi a disposizione 17.300 biglietti per i tifosi laziali. In poche ore dalla vendita libera, Curva Nord e Distinti Nord sono andati esauriti, con 16.000 tagliandi già assegnati. Restano disponibili 1.300 posti in Tribuna Monte Mario, che potrebbero andare a ruba nelle prossime ore.