GdS | L’importanza di Guendouzi, è il giocatore più utilizzato dell’intera squadra: il dato

Durante la sosta della Nazionale, la Lazio, con i non convocati, avrà tutto il tempo per studiare e progettare il futuro che dovrà essere roseo quanto lo è stato il presente. Per adesso, la Lazio ha stupito tutti in campionato, con 25 punti e un secondo posto, a parimerito con Inter, Atalanta e Fiorentina; in Europa, unica squadra europea ad aver vinto tutte le 4 partite e che si trova, attualmente, al primo posto, in solitaria, nella classifica a 36 squadre.

I punti di forza della squadra: l’importanza di tutto l’organico

Uno dei punti di forza della Lazio di quest’anno è sicuramente la squadra e il rapporto tra spogliatoio e allenatore. Una delle cose a cui tiene maggiormente Baroni, come da lui stesso dichiarato, è proprio il coinvolgimento di tutta la rosa per far sì che ogni calciatore si senta titolare, anche quando non lo è formalmente sul campo, e che sia disposto a dare tutto il possibile per il risultato. La filosofia democratica della Lazio non esclude nessuno e valorizza tutti, dai più giovani, ai più esperti. Baroni ha saputo sfruttare ogni elemento datogli dalla società, tirando fuori il meglio di ciascuno. Grazie al turn-over tra partite di campionato ed Europa, le prestazioni collettive sono sempre intense, nonostante le partite ogni tre giorni, mantenendo alto l’umore dello spogliatoio.

