AMARCORD | Lazio-Cagliari 2-1 la prima della corsa scudetto

30 agosto 1999, allo stadio Olimpico inizia una nuova stagione, prima di campionato tra Lazio e Cagliari, quasi 52.000 i presenti allo stadio per spingere la squadra di Sven Goran Eriksson verso lo scudetto, obiettivo sfumato di poco, ingiustamente, l'anno prima quando a vincere lo scudetto fu il Milan di Zaccheroni. La partita con il Cagliari termina 2-1 per i biancocelesti, ancora non si vede la grande Lazio che nascerà successiva. I gol arrivano da due calci piazzati.

Il match

Scende in campo una Lazio ancora in fase di costruzione, essendo la prima di campionato, diversi i nuovi innesti e saranno necessarie alcune partite prima di un affiatamento tra gli undici in campo. La partita inizia subito nel modo giusto per i capitolini, dopo 5 minuti segna una bellissima punizione il neo acquisto Juan Sebastian Veron, centrocampista che farà le fortune della Lazio sopratutto nel 2000 per la corsa scudetto. La Lazio continua il suo dominio sul Cagliari senza però dilagare nel risultato. Solo al 63simo viene fischiato un calcio di rigore che Simone Inzaghi realizza con freddezza piazzando il pallone all'angolino. Nel finale piccolo brivido, la Lazio subisce il gol dal Cagliari su un episodio nato dal nulla, a segnare è O'Neill. Termina con i primi 3 punti in campionato questo storico debutto in campionato per lo squadrone di Eriksson.

Formazioni e tabellino

LAZIO, Marchegiani, Pancaro, Nesta, Negro, Favalli, Conceição, Veron (58' Simeone), Almeyda, Nedved (79' Lombardo), S.Inzaghi (69' Andersson), Salas. A disposizione: Ballotta, F.Couto, Gottardi, Marcolin. Allenatore: Spinosi - D.T. Eriksson.

CAGLIARI, Scarpi, Lopez, Grassadonia, Modesto, Mayelè (61' Corradi), Berretta, De Patre (52' Cavezzi), Conti, Macellari, Mboma, O'Neill. A disposizione: Franzone, Diliso, Villa, Sulcis, Melis. Allenatore: Tabarez.

Arbitro: Sig. Farina (Novi Ligure) - Guardalinee Sigg. Contente e Sassanelli - Quarto uomo Sig. Camerota.

Marcatori: 5' Veron, 63' S.Inzaghi (rig), 77' O'Neill.