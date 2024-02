MOVIOLA | Torino-Lazio, buona gestione per La Penna. Giusti i due cartellini gialli per Gila

Torna al successo la Lazio. Nel recupero della 21° giornata di Serie A, i biancocelesti si sono imposti per 0-2 in casa del Torino. Decisive le reti di Matteo Guendouzi e Danilo Cataldi, entrambe su assist di Luis Alberto. La partita è stata diretta dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Bahri, con Prontera come quarto uomo. Al V.A.R. Aureliano, mentre A.V.A.R. Sozza.

Prima frazione di gioco che si chiude con un pari a reti bianche, 0-0, con l’arbitro La Penna che interviene poche volte. Al 15esimo di gioco arriva il primo cartellino giallo della partita, ai danni di un calciatore del Torino: il centrocampista Ilic, dopo aver perso palla, trattiene vistosamente Felipe Anderson, interrompendo la ripartenza della Lazio, con il direttore di gara che fischia il fallo ed ammonisce il calciatore granata. Dodici minuti dopo, al 27esimo, arriva la seconda ammonizione in casa Toro, con Linetty che interviene in ritardo sul biancoceleste Cataldi: fallo e cartellino giallo. Il primo tempo si chiude al 45esimo, con il fischietto della sezione di Roma 1 che non concede recupero.

Il secondo tempo si apre con l’uno-due della Lazio: prima Guendouzi al 50esimo, poi Cataldi dopo appena sei minuti, trovano i due gol decisivi per il successo biancoceleste. Al 65esimo arriva il primo giallo in casa Lazio, con Mario Gila che interviene in ritardo, all’altezza del centrocampo, su Zapata: La Penna sanziona lo spagnolo con l’ammonizione. Al 72esimo invece è il difensore del Torino, Lovato, a ricevere il cartellino giallo per aver interrotto una ripartenza della Lazio manovrata da Isaksen. A poco più di dieci minuti dal 90esimo, arriva l’episodio più importante della partita. Ancora Gila, questa volta al limite dell’area di rigore, interviene fallosamente sull’attaccante del Toro Zapata: il direttore di gara fischia il calcio di punizione e mostra il secondo cartellino giallo al difensore della Lazio, che termina anticipatamente la gara. Oltre agli ultimi quindici minuti di Torino-Lazio, compresi i cinque minuti di recupero concessi da La Penna, Mario Gila sarà costretto a saltare la sfida in casa della Fiorentina in programma lunedì sera.