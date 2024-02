Torino-Lazio, Sarri nel post-partita: "Sofferto nel primo tempo, ma poi abbiamo sfruttato le occasioni. Guendouzi e Cataldi..."

Maurizio Sarri ha commentato così l'importantissima vittoria, conquistata dai suoi uomini in uno stadio difficilissimo. Solo una volta il Torino aveva perso in casa in questa stagione, contro l'Inter 0-3.

Queste le parole di mister Maurizio Sarri ai microfoni di Lazio Style Channel:

Sono contento per Cataldi perché ha vissuto un momento difficile ma ora sta tornando ai livelli dell’anno passato, si merita il gol perché è stato tosto e non ha mollato nelle difficoltà".

"Nelle ultime sei partite il Torino aveva preso solo 6 gol. Abbiamo sofferto nel primo tempo poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato le situazioni ma la gestione è stata buona se non qualche mischia in 11vs10. C’era da convincere i ragazzi che venivamo da tre buone prestazioni senza farsi condizionare dal risultato.

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Torino-Lazio, per analizzare il successo biancoceleste firmato Guendouzi-Cataldi:

"Siamo stati sul pezzo nel momento della sofferenza, riusciti a portare sullo 0-0 un primo tempo sofferto. Poi come era prevedibile, questa pressione feroce che stavano facendo piano piano si sarebbe allentata, poi abbiamo trovato questi due gol senza soffrire più di tanto, giusto nel finale quando eravamo in dieci ma la gestione è stata buona.

Pressione Torino? Messa in conto ma ci abbiamo messo anche del nostro, qualche palla l'abbiamo persa in modo troppo banale. Guendouzi? A differenza di altri giocatori che sono arrivati quest'anno, è un giocatore che ha già grande esperienza. È un giocatore sicuramente più pronto rispetto ad altri che devono fare il loro percorso

È un gruppo che dà la sensazione di essere in crescita. Purtroppo in questi tre anni abbiamo sempre dovuto ricominciare come se fosse l'anno zero, questo è un gruppo che dà sensazioni positive e che ha voglia di crescere. Speriamo di non dover ripartire da zero il prossimo anno.

Zaccagni? È un giocatore che incide nelle partite in maniera importante, numericamente siamo rimasti in pochi, avere delle alternative sarebbe importante. Non manca solo Zaccagni. Ieri ha fatto parte di allenamento con il gruppo, per i tempi di recupero vedremo. Il rientro di qualche infortunato sarebbe fondamentale. Hysaj ha un problema al retto femorale, è da valutare".