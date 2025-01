Lazio, il Napoli vuole Zaccagni? L’agente Giuffredi fa chiarezza

La Lazio giovedì ricomincerà il proprio cammino in Europa League con la difficile partita casalinga contro la Real Sociedad. Domenica è tornata la vittoria dopo i due pareggi contro Atalanta e Como e la sconfitta nel derby. Il calendario di biancocelesti si riempie di sempre nuovi impegni, tra campionato, Europa League e Coppa Italia (la Lazio si è qualificata ai quarti che disputerà contro l’Inter a San Siro i primi di febbraio). Proprio per questo, la società sta lavorando al mercato per rinforzare l’organico e mettere la squadra nelle condizioni di continuare al meglio il percorso.

Zaccagni via dalla Lazio?

In questi ultimi giorni, si è parlato molto del capitano della Lazio Mattia Zaccagni e di un suo probabile addio per approdare alla corte di mister Conte a Napoli, squadra alla ricerca di un esterno di valore dopo la cessione al PSG di Kvaratskhelia. La società partenopea avrebbe individuato nel capitano biancoceleste il profilo giusto per l’obiettivo scudetto di fine anno. La Lazio, però, ha blindato il calciatore romagnolo che, da quest’estate, erede di Immobile e Luis Alberto, si è caricato sulle spalle la responsabilità della fascia di capitano e della maglia numero 10, giurando amore eterno al club capitolino. In conferenza stampa, dopo la partita con il Verona, il capitano dei biancocelesti ha affermato: “Il mio futuro è qui, amo città e tifosi, non ho alcuna intenzione di andarmene. Voglio togliermi ancora grandi soddisfazioni con questa maglia addosso”. Oltretutto, la società non ha nessuna intenzione di rinunciare, oltre che al proprio capitano, ad un elemento imprescindibile per l’organico. Come dimostrato anche domenica al Bentegodi, dove Zaccagni è tornato al goal dopo nove giornate di digiuno, il calciatore è al centro del progetto di Baroni e rappresenta un riferimento per la squadra dentro e fuori dal campo. A fare ulteriore chiarezza, sono arrivate le parole dell‘agente di Zaccagni, Mario Giuffredi, attraverso un intervento a Televomero.

