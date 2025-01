Lazio, Castrovilli fa chiarezza sulle voci di mercato: “Sono concentrato sulla Lazio senza…”

Giovedì la Lazio è chiamata a rispondere sul campo per un nuovo impegno europeo contro la Real Sociedad. Dopo la vittoria schiacciante a Verona, i tifosi hanno nuovamente rivisto una squadra determinata, compatta, coesa e brillante, proprio come nei mesi scorsi. L’organico sta cercando di riprendersi dai numerosi infortuni di quest’ultimo periodo, ma nonostante ciò, la società sta lavorando al mercato in uscita e in entrata per mettere la squadra nelle condizioni migliori possibili per continuare il percorso tra campionato, Europa League e Coppa Italia (competizione che presto vedrà la Lazio sfidare l’Inter ai quarti di finale).

Lazio: questione Castrovilli

Uno dei principali reparti bisognosi di rinforzo, quest’anno, è proprio il centrocampo. La cessione di Cataldi a fine agosto e l’arrivo di Castrovilli ha sensibilmente impattato sul centrocampo in quanto l’ex viola non è riuscito ad imporsi e a dimostrare il proprio talento come avrebbe voluto, complice anche l’operazione al ginocchio di circa due mesi fa che lo ha, nuovamente, tenuto lontano dal campo. Castrovilli, in accordo con la società, ad inizio stagione, non è stato inserito nella lista Uefa e, per questo, non sarà disponibile giovedì per la partita in Europa League contro la Real Sociedad, così come agli infortunati, gli squalificati e gli altri fuori lista, come Hysaj e Basic. Il minutaggio del centrocampista, in questi ultimi mesi, è stato poco rilevante, motivo per cui sembrerebbero essere state valutate ipotesi di cessione già a gennaio, ma lo stesso calciatore ha fatto chiarezza riguardo la questione, come riporta Il Corriere dello Sport.

