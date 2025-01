Pedullà conferma l’indiscrezione per Basic: apertura totale ad un club croato

La Lazio giovedì riprenderà il percorso in Europa dopo l’ultimo partito del 12 dicembre che ha visto i biancocelesti battere l’Ajax ad Amsterdam. Domenica la squadra ha dimostrato di essere tornata compatta, coesa e brillante, dopo le tre battute d’arresto che si erano verificate contro l’Atalanta, Roma e Como. Tutto fa sperare ad una buona partita giovedì, anche se saranno numerosi gli assenti tra infortunati, squalificati e Fuori lista, uno fra tutti il centrocampista Toma Basic.

Basic in uscita?

Negli ultimi anni, il croato ha sempre trovato poco spazio nelle formazioni biancocelesti che si sono susseguite, prima con Sarri, poi con Tudor e, infine, con Baroni che non lo ha mai schierato in campo, nonostante i pochi centrocampisti a disposizione dopo la cessione di Cataldi a fine agosto. Il giocatore sembra essere completamente fuori dai progetti della Lazio e, in questo periodo, la società, impegnato sul mercato, potrebbe lavorare anche per la sua cessione.come riportato dal noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, Basic è stato cercato con forza da una squadra del suo paese: l’Hajduk Spalato allenato dal tecnico italiano Gattuso. Per il giovane si tratterebbe di un ritorno alle origini (Basic ha già militato in questo club dal 2015 al 2018, collezionando 60 presenze) e che lui gradirebbe moltissimo, soprattutto rispetto ad altre destinazioni. La società sta valutando di partecipare al pagamento di una parte dell’ingaggio e i contatti sono costanti. L’uscita di Basic potrebbe essere un’occasione per sbloccare l’indice di liquidità, considerato il principale ostacolo al mercato di quest’anno.

La conferma di Pedullà