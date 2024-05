Oddi torna su Monza-Lazio: "Evidenziati i soliti difetti. Casale e Romagnoli, che errori!"

Il pareggio arrivato a Monza ha messo ha messo una parola fine, o quasi, sul possibile raggiungimento del 5°posto. La matematica non condanna ancora i biancocelesti ma, a tre giornate dalla fine del campionato, è evidente che Atalanta e Roma abbiano qualcosa in più: sia in termini di energie, mentali e fisiche, sia in termini di rotazioni e valore della rosa.

Fatal Monza

La doppietta di Djuric ha vanificato le speranze europee della Lazio, che si erano riaccese grazie a una serie di vittorie sotto la guida di Tudor. Sebbene il tecnico croato abbia dato una scossa alla squadra dopo le dimissioni di Sarri, purtroppo non è stato abbastanza: i punti lasciati per strada nell'arco della stagione sono stati veramente troppi. Anche l'ex giocatore Giancarlo Oddi, protagonista dello scudetto del 1974 (il cinquantesimo anniversario del tricolore verrà festeggiato domenica in occasione del match casalingo contro l'Empoli), si è detto deluso e amareggiato per la prestazione vista a Monza. Lo ha dichiarato durante un intervento su Radiosei.

Queste le sue parole: