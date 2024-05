Ciro Immobile da record: la statistica da urlo in Serie A

Ciro Immobile, con la rete del momentaneo vantaggio arrivato sabato scorso a Monza, ha preso parte a 250 gol in Serie A (201 reti e 49 assist): dal 2012/13, almeno 50 più di qualsiasi altro giocatore nella competizione (a quota 200 Domenico Berardi del Sassuolo).

Fraioli

Con la Lazio:

È questa la clamorosa statistica del bomber biancoceleste, un'attaccante che il gol ce l'ha nel sangue. L'attuale capitano è arrivato a vestire la maglia della Lazio nel lontano 2016 e da lì ha scritto pagine importanti del club capitolino: con l'aquila sul petto Ciro Immobile ha varcato la soglia del campo in più di 300 occasioni (338) condendole con 207 segnature totali e diventandone il miglior goleador della sua storia ultra centenaria.

In Serie A:

Ora si attesta all'8°posto nella classifica all-time dei migliori marcatori della Serie A con 201 reti siglate in campionato alle spalle di Roberto Baggio (205). Questo traguardo è stato raggiunto per l'appunto con le maglie di Genoa, Torino e soprattutto Lazio: di questi 201 gol, se ne contano infatti 5 con i liguri, 27 con i granata e 169 con i biancocelesti.

Per diversi anni noi tifosi abbiamo gioito grazie alle gesta del numero 17. Anche se la stagione in corso ha evidenziato diversi intoppi, come gli infortuni e il passare del tempo, Immobile continua a lasciare il segno nel calcio italiano. Aspettiamo il suo ritorno nella forma migliore, ma nel frattempo è chiaro che il "King", come ribattezzato, continui a scrivere pagine importanti della sua carriera, del calcio nazionale e di questo club, che negli anni gli ha ricambiato tantissimo affetto.