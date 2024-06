Lotito: "Tudor non è in bilico. Manderemo via i mercenari"

Attorno alla Lazio c'è tanta confusione. Se la situazione dovesse degenerare, Tudor potrebbe lasciare il club. Si è arrabbiato e innervosito per l'esito della trattativa Kamada (che andrà al Crystal Palace) e ora chiede che la rosa venga rivoluzionata.

Le richieste di Tudor

In attacco non è soddisfatto né di Castellanos né di Immobile. Per lui sono due riserve, quindi ha bisogno di un titolare e lo stesso vale per la trequarti e gli esterni. Se la società non dovesse accontentarlo, potrebbero arrivare le dimissioni, anche se al momento attuale non è vicino a presentarle. Tutto potrebbe cambiare se gli arrivasse un'offerta importante da altri club (piace al Bologna, che però non ha ancora digerito un suo rifiuto per il post Mihajlovic). L'allenatore ora sta aspettando che la società lo accontenti e renda la rosa più adatta al suo tipo di gioco.

Le parole di Lotito su Kamada e Tudor

La Lazio, dal canto suo, è un po' stranita dalle richieste del tecnico, ma non c'è l'intenzione di esonerarlo. A tal proposito, Lotito ha riferito al Corriere della Sera:

A me Tudor non ha palesato il suo presunto malessere. C'è tanto da fare, mi sono stufato dei giocatori che pensano di poterci ricattare. Noi vogliamo gente attaccata alla maglia, per la quale la Lazio sia un punto di arrivo. Ci sono calciatori e agenti che pensano invece di metterci in difficoltà con richieste fuori dal mondo. Per Kamada ci chiedevano una rinnovo di un anno e un bonus di 2,5 milioni di euro alla firma. Ma qui chi pensa di poterci ricattare casca male. Manderemo via tutti i calciatori che si dovessero rivelare mercenari e ripartiremo da zero. Klose? Non è vero niente. Non penso neanche che Tudor ci lascerebbe per altre squadre.

Novità su Luis Alberto

Lo stesso Klose nega di esser stato contattato dalla società. Nel frattempo ci sono novità su Luis Alberto: il calciatore è disposto a rinunciare ad alcune pendenze e nelle prossime ore si dovrebbe concludere la trattativa con l'Al Duhail.