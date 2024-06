Pedullà: "Tudor ha un rapporto complicato con la Lazio. Occhio a Italiano"

La Serie A si concluderà ufficialmente questa sera con il recupero tra Atalanta e Fiorentina. Nonostante ciò, le società sono già al lavoro per la prossima stagione e molte stanno pensando di cambiare guida tecnica.

La Fiorentina monitora Tudor

Come riporta il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, proprio la Fiorentina dovrebbe essere la prossima squadra a cambiare allenatore. Quella di oggi sarà l'ultima partita di Italiano come tecnico viola e probabilmente verrà sostituito da Palladino, in uscita dal Monza. “Probabilmente” perché la società toscana starebbe monitorando la situazione legata a Tudor, in rapporti complicati con la Lazio.

Italiano aspetta a firmare per il Bologna

Anche Vincenzo Italiano sembrerebbe interessato. Il tecnico ha in mano una proposta importante del Bologna, che lo aspetta per la firma, ma pare che rifletterà ancora qualche giorno. Il suo 4-3-3 sarebbe perfetto per la rosa della Lazio, proprio come quello di Sarri, ma bisogna ancora aspettare e vedere come evolve il rapporto tra i biancocelesti e Tudor. Con la permanenza del croato sarebbe praticamente impossibile trovare un punto di incontro con Guendouzi, Rovella e Isaksen. La Lazio, dal canto suo, vorrebbe difendere il mercato della scorsa estate.